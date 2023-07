Si rafforza la partnership JTI-Progetto Arca | nasce Market solidale

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023) MILANO (ITALPRESS) – Sila collaborazione ultradecennale tra Fondazionee JTI Italia. Solo nel 2022, laha garantito oltre 10 mila pasti alle persone senza dimora grazie ai due “Food Truck”, le cucine mobili inaugurate a Padova e Bari, e più di 6mila pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà di 11 città italiane. Oraa Milano un nuovo, in viale Luigi Bodio 16, dedicato al sostegno alimentare di cittadini in difficoltà economica nel fare la spesa per se stessi e per tutta la famiglia. Un modello innovativo, dove la persona è al centro, in un luogo protetto, dove l'aiuto è concreto e le parole chiave sono ascolto e ripartenza. In questa fase di avvio, i beneficiari sono 150 nuclei familiari in difficoltà. ...