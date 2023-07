Shock Lukaku | l’annuncio gela il giocatore | ”Sedotto e abbandonato!”

(Di martedì 18 luglio 2023), il belga rischia di rimanere col cerino in mano:il. La vicendarischia di ritorcersi contro proprio nei confronti dell’attaccante. Il comportamento decisamente imprevedibile della punta, che ha irritato e non poco l’Inter, potrebbe compromettere anche la possibilità di un trasferimento alla Juventus. Dopo le parole di Cristiano Giuntoli Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

...di bordo 17 Luglio 2023 Il risveglio di questo lunedì 17 è uno scampanio fragoroso di notizie. I tifosi non vogliono. I tifosi non vogliono Cuadrado. I tifosi rivogliono Bonucci. I tifosi ...In particolare davanti a lo "Stade de France" è stato esposto uno striscionecontro il serbo: "Vlahovic a Parigi ti tagliamo tre dita". Tifosi contrari alle ipotesi di mercato sue ...L'ex portiere dell'Inter e della Nazionale non va per il sottile su: 'Unomai visto, forse come Figo dal Barcellona al Real Madrid. Quando l'ho conosciuto, mi era sembrato un altro: ...

Lukaku shock: la Juve vuole soffiarlo all'Inter! Corriere dello Sport

Calciomercato Romelu Lukaku finalmente l'epilogo finale! Arriva l'offerta record dall' Arabia Saudita Calciomercato Romelu Lukaku. Non finisce mai di stupirci ...Alcuni tifosi della Juventus hanno preso posizione in merito al possibile arrivo di Lukaku, intanto a Parigi appare uno striscione contro Vlahovic ...