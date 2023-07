Sgarbi al volo | “A sinistra più censura” Poi l’affondo su Boldrini

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 18 luglio 2023) Pensavate di aver visto tutto? E invece no. Dopo il suo intervento alla Ripartenza, che ha spaziato come al solito dall’arte alla cultura con uno sguardo attento all’attualità politica, Vittoriosi è concesso per qualche breve secondo ai microfoni di Nicolaporro.it per una intervista “al”. Poche battute, ma ben chiare e precise sulla cappa di politicamente corretto che sta colpendo un po’ tutti. Il riferimento è sicuramente alle polemiche per le sue parole al Maxxi, ma non solo. “Bartezzaghi, Parente, Langone e Butaffuoco mi hanno difeso – dice– da destra è arrivata qualche voce di libertà. La destra, che sembra limitare la libertà, e invece la consente; mentre c’è più autoritarismo a, piùe moralismo. C’è laa ...