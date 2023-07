Setta del “Forteto” al via la commissione di inchiesta FdI | “Fare chiarezza”

(Di martedì 18 luglio 2023) Unama soprattutto una bruttissima storia di soprusi e violenze, salita alla ribalta della cronaca anche grazie al lavoro di due giornalisti, Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni. Si tratta della comunità “ Il”. Oggi le Commissioni riunite, seconda e dodicesima, rispettivamente Giustizia e Affari sociali, hanno votato il mandato al relatore sulla proposta di legge per istituire unad’sui fatti della comunità. Una storia oscura, che si è protratta per decenni, con connivenze sospette, anche di istituzioni locali. “Si tratta di una vicenda che vede minori risultare vittime di soprusi- ha detto Ciro Maschio, Presidente dellaGiustizia della Camera- quindi di fatti sui quali va fatta ulteriore. Siamo soddisfatti che le commissioni ...

...della radio dedicata alla pubblica utilità va guardata da molto vicino per capire le intenzioni... Da Isoradio arriverebbe innanzitutto Monica, uno dei pochi volti interni alla Rai cari al ...Ragusa - Padre Nello Dell'Agli è stato dimesso dallo stato clericale per decisione della Santa Sede. Nell'agosto2021 il Vescovo di Ragusa, monsignor Pino La Placa aveva sciolto la presunta'Fraternità di Nazareth' di cui era a capo padre Nello. News Correlate ...Le vittime della cosiddetta 'digiuno ' in Kenya hanno superato quota 400, dopo che oggi la polizia ha riesumato altri dodici corpi di seguaci da fosse comuni nella foresta di Shakaola, nell'entroterra costieropaese.

Nella terza puntata di “Storie di donne al bivio” - in onda mercoledì 23 luglio alle 23.30 su Rai 2 - Monica Setta incontra Simona Ventura, che svelerà aneddoti della sua famiglia; Rita Rusic, che tra ...La polizia del Kenya ha annunciato ieri di aver scoperto altre 40 fosse comuni nell’ambito delle indagini sul culto di una setta religiosa cristiano in cui gli adepti si sono lasciati morire di fame d ...