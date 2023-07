Setta del Digiuno in Kenya | cosa è e perché uccidevano anche i bambini

(Di martedì 18 luglio 2023) Ladelincontinua a mietere vittime. Il capo del culto, Paul Mackenzie, un predicatore, aveva radunato i suoi fedeli, invitandoli alla preghiera e all’astinenza dal cibo allo scopo di poter incontrare Gesù in paradiso. Un suicidio di massa pianificato da gennaio, che includeva, donne e infine, gli uomini. Lui però non digiunava. Il vero scopo delladelpotrebbe il traffico di organi. Le autorità hanno dichiarato che sono 403 le persone trovate morte e 95 quelle trovate ancora vive nel terreno dove opera il culto, nella foresta di Shakahola, a ovest di Malindi. Paul Mackenzie, leader della, ha 50 anni ed è il leader della Good News International Church, un gruppo religioso di ispirazione cristiana evangelica, fondato nel ...

Le vittime della cosiddetta 'setta del digiuno' in Kenya hanno superato quota 400, dopo che oggi la polizia ha riesumato altri dodici corpi di seguaci da fosse comuni nella foresta di Shakaola, nell'entroterra costiero del paese.

La polizia del Kenya ha annunciato ieri di aver scoperto altre 40 fosse comuni nell'ambito delle indagini sul culto di una setta religiosa cristiana in cui gli adepti si sono lasciati morire di fame.