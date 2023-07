Servizio Civile Digitale | al via le istanze di candidatura   

(Di martedì 18 luglio 2023) Caserta. Scadrà il prossimo 28 settembre 2023 la domanda per la selezione di 4.629 giovani tra i 18 e 28 anni, da impiegare in 213 progetti, afferenti a 76 programmi di intervento dida realizzarsi in Italia. Il bando, rivolto anche ai giovani casertani, è giunto alla sua seconda annualità e si inserisce nel contesto generale della Strategia nazionale per le competenze digitali e del relativo Piano Operativo elaborati nel quadro dell’iniziativa “Repubblica”. I progetti hanno una durata di 12 mesi. i, con un orario dipari a 25 ore settimanali, con un monte ore annuo di 1.145 ore, articolato su cinque o sei giorni a settimana. L’avvio inè previsto entro il 28 dicembre 2023. Alcuni progetti prevedono una riserva di posti dedicati ai ...

