Serie B nel caos | i 4 club retrocessi hanno chiesto di essere riammessi | la situazione

(Di martedì 18 luglio 2023) E'totale traB e C, dove arrivati alla seconda metà di luglio ci sono ancora alcune squadre che non sanno in che campionato...

La Corea del Nord ha lanciato un missile balisticoMare Orientale, noto anche come Mar del Giappone, secondo quanto riportato dall'agenzia di ... E' l'ultimo di unadi test sulle armi da parte ......olandese di Amersfoort (73.000 su terra battuta) superandoderby fratricida il lucky loser Luca Potenza. Travaglia ha battuto il rivale per 62 63 e ora attende agli ottavi la testa di...... con unadi inevitabili ripercussioni sugli inizi dei campionati diB eC , rispettivamente previsti per il 19 (calendario già stilato) e 27 agosto. Al momento, la possibilità della ...

Arabia, annuncio di lavoro per giocare in terza serie: la cifra è notevole Corriere dello Sport

E' caos totale tra Serie B e C, dove arrivati alla seconda metà di luglio ci sono ancora alcune squadre che non sanno in che campionato giocheranno. Benevento, Spal, Perugia e Brescia hanno presentato ...Cambio al vertice della questura di Lecce. Dopo quattro anni di permanenza in terra salentina, lascia il questore Andrea Valentino, in partenza per Bolzano. E arriva a capo dei poliziotti leccesi il..