Serie B | Lecco fa ricorso al Tar per la riammissione al campionato

(Di martedì 18 luglio 2023) Ilnon ci sta e annuncia ilal Tar del Lazio. Dopo il responso del Collegio di Garanzia del Coni, la società “assistita dagli Avvocati Salvatora De Lorenzis e Domenico Zinnari, ribadirà la propria posizione e la correttezza del proprio operato, avendo agito secondo le norme vigenti, e chiederà laaldiB 2023/24 – si legge nella nota ufficiale – La Calcio1912 crede fermamente nel valore del merito sportivo e del risultato sul campo, elementi fondamentali che devono essere valorizzati in ogni aspetto della competizione. Restiamo grati ai nostri tifosi, ai nostri giocatori a tutto lo staff e a tutti coloro che ci sostengono in questo percorso, assicurando loro che la Calcio1912 farà tutto il possibile”. ...

Le decisioni del Collegio di Garanzia del Coni, ultimo grado di giudizio in sede sportiva, gettano la Serie B nel caos. Accolto il ricorso del Perugia contro il via libera alla promozione del Lecco. A tal punto, a scatole chiuse, sarà più semplice fare una valutazione sui titoli in possesso dai club e sullo stadio, che dovrà rispettare i criteri per la Serie B.

Il Lecco non intende arrendersi dopo che il Collegio di Garanzia del Coni ha accettato il ricorso del Perugia escludendo di fatto i lombardi dal prossimo campionato di Serie B (CLICCA QUI PER DETTAGLI ...Il Lecco, dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI che ha accolto la domanda del Perugia, ha annunciato di voler presentare il ricorso presso il TAR del Lazio. Ecco la nota ...