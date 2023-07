Serie B | Benevento | Brescia | Perugia e Spal presentano domanda riammissione | Foggia per ripescaggio

(Di martedì 18 luglio 2023) Le quattro squadre retrocesse e la finalista perdente dei playoff di C chiedono lae ilinB. Sono state presentate entro i termini perentori delle ore 24 le domande da parte delle suddette squadre, che ricordiamo essere, e, in vista della valutazione del Consiglio federale del prossimo 28 luglio. Gravina, però, non deciderà nulla in quella data, ma prima di muoversi si aspetterà il Consiglio di Stato, terzo e ultimo grado nelle vicende di Reggina e Lecco, a oggi fuori dalla cadetteria. SportFace.

Centocinquanta le presenze collezionate nella quartanazionale: 'Sono felice di aver scelto ... Il trentenne è un prodotto del settore giovanile del, con cui fa il suo esordio tra i ...... 'Quando ti chiama ilè difficile rifiutare. Parliamo di una realtà che non merita affatto la Lega Pro. Se vale lo stesso per me Lavoro per tornare inB il prima possibile' . ...... avrebbe consentito, secondo gli inquirenti, di ricostruire fino al febbraio del 2022 unadi ... 36 anni, di, e Sergio Butiniello (avvocato Giuseppe Fusco), 51 anni, di Trivento, ...

Serie B | Il caos: Lecco, tornano in gioco anche Benevento e Spal LCN Sport

Continuano gli annunci per le squadre napoletane di Serie D. Due nuovi volti per l'Ischia, il Portici ufficializza le conferme. Un difensore d'esperienza per la Palmese ...Diego Farias potrebbe tornare in Serie A e al Fantacalcio: l'attaccante brasiliano classe '90 è attualmente svincolato dopo l'ultima avventura con la maglia del Benevento in Serie B. Ora potrebbe ...