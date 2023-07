Serie A | Rafa Leao eredita il ’10’ di Brahim al Milan | “Sento un’energia positiva”

(Di martedì 18 luglio 2023) 2023-07-18 13:04:56 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca:non vede l’ora di iniziare la stagione 2023-24 con il. Un corso speciale per lui. Ha appena rinnovato fino al 2028 ed è diventato, per merito suo, la grande stella rossonera. “Mi sono preso una pausa, ma sono con le ‘batterie accese’ e pronto per iniziare una nuova stagione”, ha confessato a ‘La Gazzetta dello Sport’. Una campagna che, nel caso di, ha un cambiamento significativo: Hato ilcheDaz ha lasciato al Real Madrid.“Voglio davvero fare bene e dare tutto con questa maglia e con questo nuovo numero. Considero illa mia seconda famiglia”. Voglio davvero fare bene e dare il ...

Calcio 2023 - 2024D Girone H Squadra Casarano Nicola Citro resta al Casarano. L'attaccante classe 1989 ha ... oltre che al terzino destroMuñoz, primo volto nuovo di questa sessione ...Calcio 2023 - 2024D Girone H Squadra Casarano La stagione del Casarano ripartirà da Polla. La società rossoblù ... che ha accolto come primo rinforzo il terzino destroMuñoz, ex ...... l'erede: non solo perché arriva dalla Spagna, spiccica un inglese balbettante come il primoe ... Anche per Mats Wilander domenica abbiamo assistito soltanto alla prima di una lungadi ...

Leao col 10 riabbraccia il Milan: "Sono pieno di energia positiva, non vedo l'ora di iniziare" La Gazzetta dello Sport

Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Per sapere come rimuovere l’Ad Block clicca qui.Il terzino destro classe 1994 nella scorsa stagione ha giocato nella Cavese per un totale di 37 presenze, 3 gol e 10 assist ...