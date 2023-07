Secondo l’esperta | il “piccolo problema” che le Lionesses inglesi devono superare ai Mondiali femminili

Leggi su justcalcio

(Di martedì 18 luglio 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. L’Inghilterra si dirige alla Coppa del Mondo femminile 2023 in Australia e Nuova Zelanda come una delle favorite del torneo dopo il successo di Sarina Wiegman negli ultimi anni. Tuttavia, l’ex attaccante di Leeds e Doncaster Belles Lucy Ward, che copre ledal 2005 e lavorerà per ITV al torneo, ritiene che la squadra inglese manchi di esperienza e leader dopo infortuni e ritiri chiave. “Ora guardo l’Inghilterra e cerco le leader, perché Ellen White e Jill Scott non ci saranno e hanno svolto ruoli importanti dietro le quinte, non solo in campo”, affermaLucy Ward. “L’assenza di Leah Williamson è enorme e nemmeno Beth Mead. ...