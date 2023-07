Scuola | Rizzetto Fdi | ' soddisfatto che mia pdl sia testo base'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - “Sono moltoche la mia proposta di legge sull'introduzione dell'insegnamento del diritto del lavoro e della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole secondarie oggi sia stata adottata comein commissione Cultura. È dallache bisogna partire per assicurare che i futuri lavoratori e datori di lavoro siano consapevoli dei princìpi e delle regole che governano l'attività lavorativa. Laè la sede più adeguata per far acquisire conoscenze e competenze per preparare ai futuri rapporti di lavoro. Il mio auspicio è che la proposta di legge possa arrivare al più presto in Aula". Queste le parole di Walter, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Lavoro della Camera.