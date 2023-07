Scuola – PVF | identità alias e bagni neutri per professori

Leggi su romadailynews

(Di martedì 18 luglio 2023) «E’ un atto profondamente ideologico e molto grave l’istituzionalizzazione della carrieraper inelle scuole, sancita dal recente CCNL, firmato dal Governo, ed elogiato dal Ministro Valditara. Centinaia di migliaia di genitori hanno votato questa maggioranza per l’impegno preso in campagna elettorale contro l’indottrinamento gender, mentre ora in ambito scolastico l’Esecutivo sta facendo delle aperture che ci saremmo aspettati solo da un Governo di sinistra radicale. «Chiediamo l’immediato ritiro di questa norma profondamente ideologica. La carrieranon è altro che l’di genere auto-percepita, che fu la ragione principale per l’affossamento del DDL Zan e non ha né fondamento scientifico né fondamento giuridico! Nel contratto in questione, infatti, si legge che tale ...