Scuola | Pro Vita Famiglia | “Identità alias e bagni neutri per professori | Governo mantenga promesse elettorali”

(Di martedì 18 luglio 2023) (Adnkronos) – "E’ un atto profondamente ideologico e molto grave l’istituzionalizzazione della carrieraper inelle scuole, sancita dal recente Ccnl, firmato dal, ed elogiato dal Ministro Valditara. Centinaia di migliaia di genitori hanno votato questa maggioranza per l’impegno preso in campagna elettorale contro l’indottrinamento gender, mentre ora in ambito scolastico l’Esecutivo sta facendo delle aperture che ci saremmo aspettati solo da undi sinistra radicale. Chiediamo l’immediato ritiro di questa norma profondamente ideologica. La carrieranon è altro che l’di genere auto-percepita, che fu la ragione principale per l’affossamento del DDL Zan e non ha né fondamento scientifico né fondamento giuridico! Nel contratto in questione, ...

Sport e. Due settori strettamente legati. Cosa si sta facendo Quest'anno sono andate a ... Ci saranno degli eventi per laPatria: in particolare una rassegna libri sportivi con storie che ...... presidente diVita & Famiglia. "Inoltre - continua Brandi - , chi ne farà richiesta avrà ...del lavoratore e i provvedimenti disciplinari La confusione più totale che si abbatterà sulla...Questo weekend (sabato 22 e domenica 23 luglio) laArt studio danza nella sede Via Carloforte 60/A aprirà le sue porte, in occasione dei 10 anni dall'apertura, offrendo una grande ...

Scuola, Pro Vita Famiglia: "Identità alias e bagni neutri per ... Entilocali-online

“E’ un atto profondamente ideologico e molto grave l’istituzionalizzazione della carriera alias per i professori nelle scuole, sancita dal recente Ccnl, firmato dal Governo, ed elogiato dal Ministro V ...Scuola di scultura sotto referendum, Centro sportivo accumulatore di costi e le ansie attorno al progetto Sambuco. In valle non c'è pace ...