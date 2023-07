Sciopero attori usa | salta presenza a Giffoni di Matt Smith ed Asa Butterfield

In sala in Italia dal 23 agosto , la pellicola è stata quasi travolta dallodegli, che si unisce a quello in corso dai primi di maggio degli sceneggiatori e che ha fatto ...Il 13 luglio il sindacato degliamericani Sag - Aftra , dopo la rottura delle trattative con l'AMPTP , ha indetto uno dei più grandi scioperi nella storia dell'industria cinematografica: era dal 1960 che non si verificava ......e sono riuscito a scrivere e a presentare il primo episodio prima che iniziasse lo. Quindi ... Accodandoci alla speranza che tutto possa presto rientrare con tutti glichiamati in causa ...

Lo sciopero degli attori di Hollywood: tutto quello che c'è da sapere Vanity Fair Italia

Tom Cruise ha cercato di evitare lo sciopero a Hollywood, facendo pressioni sui produttori: missione fallita. Ecco cosa è successo.In pieno sciopero del sindacato attori, Warner Bros. decide di puntare sul cinecomic Blue Beetle e di non rimandare l'uscita in sala, che rimane fissata al 17 agosto.