Schlein | “L’accordo Ue-Tunisia non tiene conto del rispetto dei diritti”

(Di martedì 18 luglio 2023) BRUXELLES – Il memorandum d’intesa firmato domenica a Tunisi per un “partenariato complessivo” tra Ue e, che include anche un importante capitolo sulla gestione delle migrazioni irregolari, è una tentativo di esternalizzare la gestione delle frontiere, come è già accaduto con altri casi in passato. Lo ha affermato questa mattina la segretaria del Pd Ellyal termine del pre-vertice dei leader socialisti, a margine del vertice Ue-America latina e Caraibi (Celac) di Bruxelles. “Penso – ha detto – che sia il solito tentativo di esternalizzare le frontiere, senza curarsi deldei principi di democrazia, e senza curarsi deldeifondamentali delle persone. Quindi – ha continuato– non condividiamo un approccio che tende, in un’ottica ...