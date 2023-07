Schillaci | ' iter legge cibi sintetici avanti spedito | ancorati a nostra dieta'

Leggi su iltempo

(Di martedì 18 luglio 2023) Milano, 18 lug. (Adnkronos Salute) - "Tra i temi affrontati oggi c'è quello relativo al cibo sintetico. L'della proposta" di"sta procedendo speditamente in Parlamento, al Senato. Posso confermare che noi restiamo saldamentealle nostre produzioni agroalimentari, allamedranea patrimonio dell'Unesco, augurando che presto anche la cucina italiana di recente candidata ne verrà a far parte". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio, intervenendo all'assemblea nazionale della Coldiretti. "Sono sicuro che lavorando in sinergia riusciremo a imprimere un cambio di passo in favore di stili di vita più salutari, a partire dalle nostre tavole", ha aggiunto.