Scherma | Mondiali 2023 | le speranze di medaglia dell’Italia La squadra azzurra pronta ad essere protagonista

(Di martedì 18 luglio 2023) Il meglio dellamondiale è pronto a ritrovarsi a Milano. Nel capoluogo lombardo è in programma, infatti, da questo sabato la rassegna iridata, l’appuntamento più importante della stagione. Non solo il prestigio di conquistare unaai Campionati del Mondo, ma anche la possibilità di mettere un’ipoteca nel cammino di qualificazione olimpica, avvicinando sempre di più la partecipazione a Parigi 2024. L’Italia si presenta a Milano con grandissime ambizioni e con il desiderio didavanti ai propri tifosi. Il primo posto nel medagliere è certamente un obiettivo per la, che ha già ottenuto questo riconoscimento agli Europei disputati nel mese di giugno tra Plovdiv e Cracovia. Il fioretto resta l’arma di punta per l’Italia. Sia al femminile ...