Scatta l’obbligo per i benzinai | da agosto multe salatissime

Leggi su quifinanza

(Di martedì 18 luglio 2023) Una crisi che sembra non avere mai fine, con i prezzi che si abbassano per poi risalire in maniera repentina mettendo i consumatori con le spalle al muro in periodo importanti. Parliamo dei carburanti e dei continui rialzi alle stazioni di rifornimento, col picco massimo registrato negli scorsi mesi ma che ancor oggi, ancor di più con le prossime partenze estive, si fa sentire deciso. Ma dalle prossime settimane può cambiare qualcosa, perché isaranno chiamati ad adeguarsi a una direttiva sfornata dal Governo che in passato ha fatto parecchio discutere, ma che se non attuata può portare a guai seri, economici e lavorativi. Obbligo dei prezzi medi in Italia Parliamo del cosiddetto cartellone dei prezzi medi, ovvero l’esposizione nelle stazioni di rifornimento di quelli che sono i prezzi del carburante di media nella Regione di riferimento. Si tratta di un primo ...