Una barca a vela con a bordo 50 migranti è stata soccorsa nella serata di ieri da un'unità della Guardia costiera di. Dal veliero i migranti sono stati fatti trasbordare sulla motovedetta ...... Messina e. Un fenomeno quello dell'immigrazione clandestina che sembra inarrestabile ma ... "L'obiettivo resta quello di ridurre glie, soprattutto, le partenze grazie agli accordi ...... Messina, Taranto,, mentre Lampedusa dovrebbe essere bypassata per i troppi approdi. Ci ... Nel frattempo glicontinuano. A Lampedusa in 48 ore sono arrivati oltre 4mila migranti, ieri ...

Sbarchi a Crotone e Roccella Ionica, arrivati 124 migranti Espansione TV

Doppio sbarco di migranti in Calabria tra la nottata e l'alba a Crotone e Roccella Ionica. In totale sono arrivate 124 persone. Una barca a vela con a bordo 50 migranti è stata soccorsa nella serata d ...(ANSA) - CROTONE, 30 GIU - Non si fermano gli sbarchi di migranti nei porti calabresi. Dopo gli arrivi del primo pomeriggio di ieri, 120 persone, nella notte sono giunti in Calabria altri 103 profughi ...