“Savana” | il nuovo singolo della giovane artista calabrese Elison

Leggi su lopinionista

(Di martedì 18 luglio 2023) foto di Francesco CilliMILANO – Da oggi, 18 luglio, è in radio, già in streaming e digital download, “” il, prodotto da Luca Venturi (On The Set/ distr. Artist first) scritto da Giuseppe Giocondo, arrangiato e masterizzato da TempoXso. “Ho scelto senza esitare questa canzone – racconta– in quanto mi rivedo tanto nel mood, mi genera emozioni forti che rispecchiano la mia età, la canto e la ricanto perché la voglia di farla ascoltare a tutti è tanta., parla di una ragazza che pur sentendo la nostalgia del ragazzo che ama non riesce a perdonarlo, nel mentre ancorata al passato riguarda tutti i ricordi racchiusi nelle foto e non solo, presenti nella ...