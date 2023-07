SaraVita | esce il nuovo singolo “Malibù”

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 18 luglio 2023) Dal 18 luglio 2023 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “” (Maionese Project), ildi. “” è un brano diretto, sincero, al limite tra il sogno e la realtà caratterizzato da sonorità anni ’80 e atmosfere pop/dance, che racconta la follia estiva che risveglia passioni off limits che prendono il posto di relazioni ormai al capolinea. La canzone scritta dae Nicola Coppola con l’apporto di tutto il team di Matilde Dischi segna un passo importante per la carriera artistica e musicale dell’artista salentina che per la prima volta non è solo interprete, ma anche cantautrice di un suo inedito. Spiega l’artista a proposito del brano: “E’ tutto cantato in chiave ironica come da tradizione per un tormentone estivo che si rispetti. ...