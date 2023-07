«Sarà un Festival paneuropeo» | il Piano B di Venezia se non arriveranno i film di Hollywood

(Di martedì 18 luglio 2023) Se lo sciopero degli attori dicontinuerà e iamericani non venissero presentati al Lido, la Mostra diha già pronto un

...della prima edizione dell'Uinterrupted Film, il centro camerunense ha confermato di avere come unico obbiettivo la conquista del titolo "a qualsiasi costo" e di non sapere "sea ...A introdurre la serata, Gianmaurizio Foderaro , voce del giornalismo musicale italiano e ... sceneggiatore e scrittore teatrale Paolo Logli , di quasi tutta la sezione musicale del. ...... nei linguaggi dell'archeologia e della poesia, si intreccia ai concerti: Qualunque melodia più dolce suona, la rassegna organizzata da Ravennaal Museo Classis in collaborazione con ...