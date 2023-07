Santarcangelo Festival | Sara Sguotti e le forme che si sfocano

PLACE" che la danzatrice e coreografa ha portato al2023. "Le forme - ha detto l'artista ad askanews - entrano nel mio corpo in maniera anche abbastanza, come dire, sfocata. ...Si è chiusa domenica la rassegna dele l'evento finisce sotto l'occhio del ciclone. Manifestazione bocciata in toto dal centrodestra. Come spiega Walter Vicario, coordinatore commissario Forza Italia di ...... categoria Cantautori (14 - 30 anni), Ivuelle Radioactive di, categoria Professional (... Ha vinto la partecipazione aldi Rimini Paolo Piermattei, ad Andrea Sandroni è stato ...

La 53esima edizione di Santarcangelo Festival chiude con oltre 24 mila presenze e proposte sold-out RiminiToday

È lo spettacolo "S.O.P. -SOME.OTHER.PLACE" che la danzatrice e coreografa ha portato al Santarcangelo Festival 2023. "Le forme - ha detto l'artista ad askanews - entrano nel mio corpo in maniera anche ...L'edizione 2023 del Festival di Santarcangelo, appena conclusa, ha proposto attraverso 40 artisti internazionali una serie di domande urgenti ...