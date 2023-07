Santanchè | la sfiducia va in Aula il 26 luglio al Senato I possibili scenari

Verrà discussa al Senato il 26 luglio alle 10 la mozione dinei confronti della ministra del Turismo, Daniela. A chiederla è stato il gruppo del M5S. È quanto riferisce il capogruppo del Movimento al Senato, Stefano Patuanelli , al termine ..."Auspico che venga sostenuta da tutti". La mozione didel M5S contro la Ministra del Turismo Daniela Santanché arriverà in Aula al Senato il 26 luglio alle 10. A renderlo noto è il capogruppo dei pentastellati a Palazzo Madama, Stefano ...L'astensione al Senato equivale a un voto contrario alla, e dunque a favore di. La capogruppo del Terzo polo in quota Italia viva, Raffella Paita si limita a dire che ancora non è ...

Santanchè, mozione sfiducia al Senato il 26 luglio. A chiederla il gruppo M5s Il Sole 24 ORE