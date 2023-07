Santanché | la mozione di sfiducia al Senato il 26 luglio

Leggi su agi

(Di martedì 18 luglio 2023) AGI - "Abbiamo calendarizzato ladi" al ministro del Turismo, Daniela, "mercoledì prossimo, 26, alle 10". Lo ha riferito il presidente deiri M5s, Stefano Patuanelli, al termine della Conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. In un'intervista alla Verità, il Ministro ha affermato: "Io vado avanti e certo non è nelle mie disponibilità decidere il che fare. Pero' non capisco da cosa mi dovrei difendere. Io sono prima di tutto un cittadino e non partecipo ai processi mediatici - ha detto - e la verità è quella dei tribunali. Ricordo che comunque, ad oggi, non ho ricevuto alcun avviso di garanzia. Ho fiducia nella giustizia, vediamo". Il caso politico è nato dal servizio di "Report" dello scorso mese di giugno, il cui oggetto erano le attività imprenditoriali ...