Sanità | Zampa Pd | ‘la Verità cambi nome | non ho mai criticato Brusaferro’

(Di martedì 18 luglio 2023) Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Apprendo da La(cui suggerirei diareprima possibile) che qualcuno, forse io, avrei usato nei confronti del presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, giudizi negativi. Smentisco nel modo più assoluto di avere pronunciato o scritto cose come quelle riportate e rinnovo nei confronti del presidente la mia stima e la mia più profonda gratitudine. Abbiamo attraversato insieme una tempesta che non ha risparmiato momenti di tensione anche nelle relazioni personali ma il mio autentico sentimento resta quello di apprezzamento, stima, amicizia e gratitudine nei confronti del professor Brusaferro come di altri straordinari scienziati che hanno guidato i lavori del Cts”. Lo dichiara la senatrice Sandra, capogruppo del Partito democratico in commissione ...

Dopo le raccomandazioni dell'Efsa, che invita di tenere "cani sempre al guinzaglio e gatti chiusi in casa" in tutte le zone in cui c'è un focolaio, oggi l'Organizzazione Mondiale dellaha ...Ma è la stessa Organizzazione mondiale dellaad informare della comparsa di nuove varianti che potrebbero essere dannose per molte altre specie animali, incluso l'uomo. Sia i mammiferi ...Lapubblica è uno dei nodi più importanti per la stabilità sociale di un Paese e l'Italia, ... La senatrice Sandra, capogruppo del Pd in commissione Affari sociali, ne ha parlato rivolgendo ...