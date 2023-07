Sanità | donazioni di sangue in calo | campagna ' Happy Estate' in Lombardia

...Fondazione Valsesia aveva attivato un fondo specifico raccogliendo numerosedirette, ... Ma soprattutto ringrazio le persone che ci hanno seguito e sostenuto, in favore dell'ASL e della"....Fondazione Valsesia aveva attivato un fondo specifico raccogliendo numerosedirette, ... Ma soprattutto ringrazio le persone che ci hanno seguito e sostenuto, in favore dell'ASL e della".... il che lo rende una risorsa preziosa e accessibile per la gestione dellanei paesi a basso ... Con queste, il progetto può continuare a espandersi e a essere una risorsa preziosa per le ...

Sanità: donazioni di sangue in calo, campagna 'Happy Estate' in ... Tiscali Notizie