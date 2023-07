Sanità | D’Amato | “Quello di Rocca è un piano investimenti ben copiato”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 18 luglio 2023) Roma – “Ildipresentato dal Presidente(leggi qui), sono al 90 per cento interventi già programmati un anno fa, con la delibera di Giunta regionale del 21 giugno 2022 che ha programmato la così detta terza fase del ex articolo 20 e la delibera del 6 settembre 2022 che ha programmato la quarta fase del l’ex articolo 20. Almeno possiamo dire che è unben”. E’ quanto dichiara in una nota stampa il Consigliere della Regione Lazio e membro della Commissione, Alessio. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie dalla Pisana e dal territorio regionale del Lazio ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...