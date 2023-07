San Giorgio Jonico Approvato studio di fattibilità unico in Italia per qualità dell’aria e promuovere un ambiente più sano

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 18 luglio 2023) Tarantini Time Quotidiano Un importante passo avanti è stato compiuto dal Comune di San(TA) nella sua missione di migliorare la qualità dell’aria eunpiùper i cittadini. Con l’elaborazione da parte dell’ufficio tecnico e l’approvazione in giunta di uno studio di fattibilità, per la ricerca e la promozione di soluzioni innovative digitali, IoT e data analytics, il Comune mira a far conoscere ai cittadini lo stato attuale della qualità dell’aria e ainiziative atte a migliorare l’aria. Un importante componente di questo progetto è l’installazione di infrastrutture vegetali denominate City Tree e Wall Breeze.Queste strutture, ospitando colture di muschi, hanno la capacità di abbattere gli inquinanti dell’aria. Grazie alla ...