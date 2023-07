San Giorgio Ionico 31 | 8 gradi Perfino Martina Franca nella notte ha sfiorato i trenta | toccati in molte località Bari codice arancione | domani rosso Puglia | caldo | bollettino ondate di calore | mercoledì il picco con 23 città campione al livello massimo di allerta

(Di martedì 18 luglio 2023) Sanche in giornata avevai 43ha fatto registrare all’una di31,8. Un po’ovunque in, dal foggiano al leccese, mezzaè stata a, non certo lapiù calda della regione, ha: 29,3alle due e un quarto secondo la rilevazione diffusa dalla protezione civile della. Oggiè fra le 20con il bollinoCaronte toccherà, secondo le sue previsioni, il suo ...

Una nuova importante scoperta paleontologica tra i fossili conservati al Museo di Storia Naturale di Milano ed estratti dal giacimento Unesco di Besano - Monte. Un piccolo pezzo di roccia dolomitica, aperto in due, ha rivelato il corpo di uno scorpione. In soli 4,4 centimetri di lunghezza l'animale è conservato integro, con occhi, zampe e coda ...I comitati territoriali ne evidenziano i gravi impatti, anche su turismo e pesca Nell'area industriale Aussa Corno didi Nogaro, ai margini dell'area di forte interesse naturalistico che ...... moglie di Edoardo fondatore della Juventus, esposta allo Juventus Museum, Itala modello 61 del 1928 nella preziosa cornice di Palazzo Biandrate Aldobrandino disede del Museo ...

Incidente, motociclista prende a pugni in faccia la dottoressa del 118 accorsa per soccorrerlo il Resto del Carlino

Serie tv di Giacomo Giorgio elenco delle serietv episodi puntate con video recensioni trama trailer che hanno per protagonista o comparsa ...La Bottega delle parole di San Giorgio a Cremano, Raffaello e Scarlatti del Vomero, Il Mattoncino di Posillipo e Bibi, la libreria per ragazzi in centro storico, The Spark). Questo il testo ...