Samsung Galaxy Enhance-X vuole allargarsi e si prepara per succose novità

La prossima frontiera potrebbe essere proprio l'editing fotografico e video, e conEnhance - X,sembra pronta a fare il proprio ingresso in questo settore in modo decisivo. Fonte 1 ...Non ci sono ancora i presupposti per parlare di rilascio della beta ufficiale , ma i segnali di queste ore relativi alS21 sono a dir poco evidenti. In attesa di una svolta sotto questo punto di vista, infatti, il produttore coreano pare aver avviato una volta per tutte i test relativi al rollout dell' ...S22 torna in offerta su eBay: non è l'ultimo top di gamma, ma ora lo puoi comprare a un prezzo ...

Samsung Galaxy Z Flip e Fold 5, novità su software e accessori HDblog

Non è questo il caso del Samsung Galaxy A14, lo smartphone della serie economica del brand sudcoreano, un telefono conveniente ma comunque affidabile, ideale insomma a chi non ha bisogno di grandi ...Samsung Galaxy Tab S8, uno dei più potenti e desiderati tablet Android, si distingue per numerose funzionalità avanzate ed una qualità costruttiva di livello altissimo. Dispositivo affidabile e veloce ...