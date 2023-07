Samoa Joe | “Vi dico che sensazioni ho provato nel match con Punk”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 18 luglio 2023) Collision è il nuovo show della casa AEW che ha già portato a casa i consensi dei piu’ per il prodotto messo in scena. Di sicuro ilpiu’ importante che si è disputato in questi sabati è stata l’ennesima sfida trae Joe che si sono ritrovati sul quadrato dopo circa 20 anni. Il ragazzo di Chicago si è finalmente preso la sua soddisfazione anche se non si è portato a casa l’Owen Hart Memorial. In ogni casoJoe ha espresso la sua in merito al suo ultimo. Le sue parole “Devo dire la verità. La mia carriera è sempre stata accostata ad alcuni specifici personaggi. Quindi c’era da aspettarselo che prima o poi ci saremmo affrontati nuovamente. Non è stata di sicuro una grande sorpresa”.