Salvatore Parolisi | revocati tutti i permessi dopo l’intervista a “Chi l’ha visto?”

(Di martedì 18 luglio 2023) Le parole pronunciate daai microfoni di “Chi?” sono costate all’uomo la revoca deidi cui aveva cominciato ad usufruireaver scontato 12 dei 20 di carcere a cui è stato condannato in via definitiva per l’omicidio della moglie Melania Rea. Intercettato da una giornalista di “Chi?”, l’ex caporal maggiore dell’Esercito si è professato innocente nonostante sia stato dichiarato in tre gradi di giudizio. “L’ho sempre detto anche al giudice, da uomo, da militare e da padre: datemi l’ergastolo se sono stato io, se ho fatto una cosa del genere e me lo provate. Perché a me nonnno mai provato”, ha dichiarato.(Foto ...

Il tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato i 15 permessi premio concessi fino a ottobre a Salvatore Parolisi, detenuto dal 2011, condannato in via definitiva a 20 anni per l'omicidio della moglie Melania Rea. La revoca è arrivata dopo l'intervista rilasciata a Chi l'ha visto.

Come è noto, sono stati repentinamente tolti a Salvatore Parolisi, che secondo la giustizia penale ha ucciso la ...Cercavano giustizia, trovarono la Legge. Come cantava Francesco De Gregori nella ballata Il bandito e il campione, anche i familiari di Carmela Rea, nota a tutti come Melania da ...