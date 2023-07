(Di martedì 18 luglio 2023) Tanti gli obiettivi che si era posta la "d'", un progetto implementato dall'allora ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi , per recuperare quanto era stato perso in mesi di chiusure ...

Il mancato rinnovo della "d'estate" Le scuole ritengono che lad'estate sia stato un esperimento che proponeva un modello valido e arricchente. E con loro le altre realtà che hanno ...Nessuna chance, quindi, per i (tanti) sanniti che guidano istituti in altre regioni: almeno una parte di loro aspira a rientrare in provincia o almeno in regione, ma quest'anno siun giro, e l'...... la costruzione di 24 nuove case popolari nel comune di Squinzano, l'edificazione di una... Quanto alla Toscana, ferma a quota 13 come nel 2021,all'occhio come quasi la metà degli ...

Salta la 'Scuola d'estate'. La critica degli esperti: 'Un'occasione persa' TGLA7

Tanti gli obiettivi che si era posta la “Scuola d’estate”, un progetto implementato dall’allora ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, per recuperare quanto era stato perso in mesi di chiusure ...La mancata iscrizione della Viterbese al campionato di Serie D, ha significato anche la fine del settore giovanile gialloblù, che tra l’altro a inizio luglio aveva già ...