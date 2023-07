Salerno | operatore Busitalia accoltellato da un passeggero | denunciato l’aggressore

(Di martedì 18 luglio 2023) L’ennesima aggressione di unin esercizio di. Questa mattina, il dipendente della compagnia di trasporti salernitana, a bordo del numero 9, che collegaa Siano è statoda un giovane. L’di esercizio è stato preso in cura dai sanitari dell’ospedale di Cava de’ Tirreni: le sue condizioni di salute, fortunatamente, sono sotto controllo. Ha riportato lievi tagli alla mano e graffi dietro al collo. Maggiore, però, è stato lo spavento per l’aggressione subita. La Fit-Cislè pronta a sporgere denuncia al prefetto diFrancesco Russo per l’episodio di violenza. Segui ZON.IT su Google News.

Ennesima aggressione ad unsu un autobus. E' accaduto questa mattina. La vittima, dipendente Busitalia, era in turno come verificatore dei titoli di viaggio sulla tratta Sianolinea 9 quando, per cause in ...... i quali parteciperanno anche alla discussione, oltre ai giornalisti Giovanni Tizian e Giulia Migneco, al docente di Digital Public History all'Università diMarcello Ravveduto, all'...... oltre ai giornalisti Giovanni Tizian e Giulia Migneco , al docente di Digital Public History all'Università diMarcello Ravveduto , all'sociale a Scampia Ciro Corona , all'...

Operatore Busitalia accoltellato da giovane sulla Siano-Salerno: è in ... Salernonotizie.it

Questa mattina un dipendente di Busitalia è stato accoltellato da un giovane passeggero sulla linea 9, quella che collega Salerno a Siano ...StampaHa rischiato di finire male l’aggressione, l’ennesima, ad un operatore di esercizio di Busitalia. Stamattina il dipendente, che faceva servizio sulla linea 9, quella che collega Salerno a Siano ...