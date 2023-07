Salernitana morta in un incidente a Roma | una condanna a tre anni e 4 mesi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ statoto a tree quattro, al termine di un processo svolto con il rito abbreviato, Cristian Lucerna, l’uomo accusato di omicidio stradale per avere, nell’ottobre del 2020, travolto e ucciso con la sua moto, Serena Greco, 38enne originaria di Salerno e madre di due bambini. L’avvenne in via Nomentana, a, la donna al momento del tragico impatto era a bordo di uno scooter. Nel procedimento si è costituito parte civile il marito della donna, Alessandro D’Agostino, maestro della nazionale di scherma, rappresentato in giudizio dall’avvocato Alessandro De Federicis. Nei confronti dell’imputato il pm aveva sollecitato unaa duee mezzo. Il gip nell’ottobre del 2022 aveva respinto la richiesta di ...