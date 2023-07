Salento | si addormenta sul materassino e finisce al largo | il suo cane la riporta a riva

- - > Leggi Anche Un cane supereroe per Francesco Totti Doppio salvataggio in mare per la sua labrador, cane salva padrona al largo su materassino L'intenzione di Aurelia Trianni, domenica ...Si appisola sul materassino e viene trascinata dalla corrente al largo ma viene salvata dal suo cane che si tuffa in acqua riportandola a riva. Una storia a lieto fine che la dice lunga su quanto, a ...... gioco illegale nei circoli privati: sequestrati videopoker e slot machine Cronaca 7 Giu 2023 Gli Ultimi Articoli, sie spinta dalla corrente si allontana dalla riva: il suo ...

Salento, si addormenta e spinta dalla corrente si allontana dalla riva ... Il Quotidiano Italiano - Bari

Una domenica al mare che poteva finire in tragedia senza l'intervento di Giulio, pastore tedesco di tre anni, che ora è ritenuto un eroe. Il cane, infatti, che era nella spiaggia attrezzata di Pescolu ...La donna si sarebbe appisolata sul materassino e la corrente del mare l'avrebbe fatta allontanare dalla riva. Non appena sveglia, dopo essersi resa conto di quanto fosse lontana, Aurelia ha raccontato ...