Salario minimo | Volpi Fdi | ‘da sindacato a mondo produttivo non piace’

(Di martedì 18 luglio 2023) Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Approvare illegale per forza solamente per dimostrare che l’opposizione è unita è un atto irresponsabile e dannoso. è nelle prerogative dell’opposizione fare proposte di legge e nel rispetto di questo diritto abbiamo proposto di poter lavorare in commissione fino a settembre. Al contrario il tandem Pd-M5S ha voluto tirare dritto senza tener conto che sul tema il Paese è spaccato. è frantumato il blocco sindacale, è dubbiosa una buona parte della politica ed è preoccupato ilche teme il passaggio dalalal”. Lo dice Andrea, deputato di Fratelli d’Italia e membro della commissione Lavoro a Montecitorio.“L’obiettivo del campo largo, perdente ...

Su alcune no: ad esempio Italia Viva non sostiene ilche per noi, invece, è una cosa fondamentale ma siamo due partiti separati. Abbiamo fatto le elezioni politiche partendo da zero e ...Il ministro degli esteri fa sapere di aver rinunciato a parte della sua indennità per chi è in crisi, per lui i fatti sono questi La battaglia sulè cominciata. Il disegno di legge ...... segretario di Sinistra Italiana e parlamentare di Avs, risponde al ministro degli Esteri Tajani che ha evocato l'Urss criticando la proposta di legge delle opposizioni sul. "Tajani ...

Martedì, 18 luglio 2023 Home > aiTv > Salario minimo, Rizzetto (FdI): "Proposta non ha copertura" (Agenzia Vista) Roma, 18 luglio 2023 “Abbiamo ascoltato le motivazioni di opposizione e maggioranza su ...Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Sul salario minimo governo e maggioranza non si nascondano dietro la mancanza di coperture. La tutela di lavoratori che sono sottoposti a contratti con salari inaccettabil ...