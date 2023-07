Salario minimo | Tajani | “Noi al contrario della sinistra vogliamo il salario ricco”

Del'è giusto che se ne parli', ha dichiarato la segretaria del Pd Elly Schlein in uscita del pre - vertice dei socialisti europei e sudamericani. '3 milioni e mezzo di lavoratrici e ...Stefano Patuanelli , capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, sul: 'Questa è una battaglia sacrosanta a tutela dei lavoratori. Mutuo e affitti sono alle stelle, la pace fiscale è un condono tombale è solo campagna elettorale per strappare voti alla ...Le opposizioni chiedono alla maggioranza di ritirare l'emendamento soppressivo Prosegue la discussione della proposta delle opposizioni sulin Commissione Lavoro alla Camera. Sono più ...

ROMA - "In Italia non serve il salario minimo. Serve un salario ricco, perché non siamo nell'Unione Sovietica in cui tutti avevano lo stesso stipendio".Il vicepremier Antonio Tajani liquida la proposta sul salario minimo delle opposizioni: “Non serve il salario minimo ...