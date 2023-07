Salario minimo | Serracchiani Pd | ' davvero Meloni vuole ignorare sfruttamento lavoratori?'

AGI/Vista - "In Italia non serve il. Serve unricco, perché non siamo nell'Unione Sovietica in cui tutti avevano lo stesso stipendio". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ...Lo dichiara il presidente della commissione Lavoro Walter Rizzetto, Fdi, al margine della discussione della proposta sul, rispondendo a chi chiede se la maggioranza intenda ritirare l'...Uno dei tanti contratti con minimi orari ben al di sotto dei 9 euro lordi indicati dalle opposizioni in Parlamento come soglia minima per la proposta di legge sul. Secondo l'Istat, ...

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Visto che la proposta di salario minimo è (ovviamente) popolare e sentita da molti, la destra che fa Cerca di affossarla. Un modo osceno di affrontare la condizione delle ...Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Essere contrari al salario minimo è voltarsi dall’altra parte quando tre milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori nel nostro Paese non raggiungono la soglia di dignità ...