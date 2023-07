Salario minimo | Schlein a Tajani | ' c' è in tutta Europa | non è roba da Urss' **

(Di martedì 18 luglio 2023) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "Il salarioc'è in tutti i paesi europei. Manca in 4 o 5 paesi, ho controllato. Non èda Unione sovietica, mi pare abbia detto così il ministro. E' una questione europea". Così Ellyin commissione Lavoro alla Camera.

Salario minimo, slitta il voto. Tajani: non siamo in Urss Avvenire

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato che in Italia non serve il salario minimo, ma piuttosto un salario “ricco”. Durante il suo intervento all’Assemblea di Coldiretti, T ...Questo lo schema di massima su cui si sono coordinate le opposizioni per i lavori sul salario minimo in commissione Lavoro alla Camera. I lavori sono in corso.