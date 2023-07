Salario minimo | Pd presidia commissione | aggiunti posti a sedere 2**

E' muro contro muro tra maggioranza e opposizioni suled è slittato il voto in commissione Lavoro della Camera, anche sull'emendamento firmato dall'intero centrodestra che punta a far scomparire dal tavolo la proposta che lo introduce per ...Roma, 18 lug. " "Angelo Bonelli " co - portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra " stasera sarà in Commissione Lavoro a difesa del, contro il colpo di mano della maggioranza che ha presentato un emendamento per sopprimere la legge dell'opposizione su". Si legge in una nota.Antonio Tajani si accoda al resto del governo Meloni sul tema del. Interrogato in merito il ministro degli Esteri, e neo eletto segretario di Forza Italia, ha definito ilinutile . Immediata la risposta della segretaria nazionale del ...

Salario minimo, slitta il voto. Tajani: non siamo in Urss Avvenire

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato che in Italia non serve il salario minimo, ma piuttosto un salario “ricco”. Durante il suo intervento all’Assemblea di Coldiretti, T ...Questo lo schema di massima su cui si sono coordinate le opposizioni per i lavori sul salario minimo in commissione Lavoro alla Camera. I lavori sono in corso.