Salario minimo | opposizione sulle barricate Schlein | “Non è roba da Urss”

(Di martedì 18 luglio 2023) (Adnkronos) –per ilin commissione Lavoro alla Camera. Stasera primo round con l'intervento di Elly, domani 19 luglio tocca a Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Matteo Richetti per chiedere alla maggioranza di ritirare l'emendamento soppressivo presentato in commissione. "Ilc'è in tutti i Paesi europei. Manca in 4 o 5 Paesi, ho controllato. Non èda Unione sovietica, mi pare abbia detto così il ministro Tajani. E' una questione europea", afferma Ellyreplicando al leader azzurro. "Le opposizioni hanno unito le forze per proporvi una legge che fa due cose molto semplici: rafforza la contrattazione collettiva" e "stabilisce una soglia ...

Due giorni di battaglia in commissione Lavoro alla Camera: "Vi chiediamo di ritirare l'emendamento soppressivo" Opposizione sulle barricate per ilin commissione Lavoro alla Camera. Stasera primo round con gli interventi di Elly Schlein e Angelo Bonelli, domani tocca a Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni per chiedere alla ...... Elly Schlein si è presentata in Commissione Lavoro alla Camera per alzare la voce sul. Niente di eclatante, come al solito, per il segretario del Partito democratico, che come al ..."Con che faccia vi rivolgerete alle famiglie dopo aver approvato l'emendamento soppressivo. Noi vi chiediamo di ritirarlo". La battaglia in commissione Lavoro sulentra nel vivo. Elly Schlein prende la parola e attacca la maggioranza che ha presentato un emendamento per affossare la proposta su cui le opposizioni " fatta eccezione per Italia Viva ...

Opposizione sulle barricate per il salario minimo in commissione Lavoro alla Camera. Stasera primo round con gli interventi di Elly Schlein e Angelo Bonelli, domani tocca a Giuseppe Conte e Nicola ...Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “In Italia abbiamo riconosciuti problemi legati alle condizioni di lavoro e alla mancata concorrenza dei salari, con quelli degli altri Paesi da un lato e con quelli delle ...