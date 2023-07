Salario minimo | opposizione sulle barricate Schlein | “Non è roba da Urss”

(Di martedì 18 luglio 2023) (Adnkronos) –per ilin commissione Lavoro alla Camera. Stasera primo round con l’intervento di Elly, domani 19 luglio tocca a Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Matteo Richetti per chiedere alla maggioranza di ritirare l’emendamento soppressivo presentato in commissione. “Ilc’è in tutti i Paesi europei. Manca in 4 o 5 Paesi, ho controllato. Non èda Unione sovietica, mi pare abbia detto così il ministro Tajani. E’ una questione europea”, afferma Ellyreplicando al leader azzurro. “Le opposizioni hanno unito le forze per proporvi una legge che fa due cose molto semplici: rafforza la contrattazione collettiva” e “stabilisce una soglia ...

Entra persino l'Urss nel dibattito sul. È scontro totale, in commissione Lavoro alla Camera, il centrodestra vuole spazzare via con un emendamento soppressivo la proposta unitaria delle opposizioni (tranne Iv) di fissare a 9 ...'Dire che ilmisura è una da Unione Sovietica vuol dire non avere la misura del contesto internazionale: negli Stati Uniti c'e' ile nel 2015 in Germania e' stato introdotto da quella ...... per eliminare definitivamente i contratti pirata, e attraverso unsalariale per cui nessun contratto collettivo può fissare unorario al di sotto di quello indicato per legge", ...

Salario minimo, la maggioranza tenta il blitz: è scontro con le opposizioni Corriere della Sera

Entra persino l’Urss nel dibattito sul salario minimo. È scontro totale, in commissione Lavoro alla Camera, il centrodestra vuole spazzare via con un emendamento soppressivo la proposta unitaria delle ...Elly Schlein a tutto campo, dall’appello per Patrick Zaki al salario minimo, dalla giustizia alle elezioni del 2024. Segretaria, nel Pd i suoi avversari meditano di mandarla a casa se alle Europee non ...