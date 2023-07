Salario minimo | opposizione sulle barricate Schlein | “Non è roba da Urss”

(Di martedì 18 luglio 2023) Due giorni di battaglia in commissione Lavoro alla Camera: "Vi chiediamo di ritirare l'emendamento soppressivo"per ilin commissione Lavoro alla Camera. Stasera primo round con l’intervento di Elly, domani 19 luglio tocca a Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Matteo Richetti per chiedere alla maggioranza di ritirare l’emendamento soppressivo presentato in commissione. “Ilc’è in tutti i Paesi europei. Manca in 4 o 5 Paesi, ho controllato. Non èda Unione sovietica, mi pare abbia detto così il ministro Tajani. E’ una questione europea”, afferma Ellyreplicando al leader azzurro. “Le opposizioni hanno unito le forze per proporvi una legge ...

Opposizione sulle barricate per ilin commissione Lavoro alla Camera. Stasera primo round con gli interventi di Elly Schlein e Angelo Bonelli, domani tocca a Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni per chiedere alla ...Si è conclusa la riunione della commissione Lavoro alla Camera sul. I lavori riprenderanno domani attorno alle 13. Stasera è intervenuta a difesa della proposta unitaria delle opposizione la segreteria del Pd, Elly Schlein, chiedendo alla maggioranza ...... Elly Schlein si è presentata in Commissione Lavoro alla Camera per alzare la voce sul. Niente di eclatante, come al solito, per il segretario del Partito democratico, che come al ...

Si crea così una sorta di mercato del salario. Come evitarlo Si può evitare in due modi: attraverso una riforma della contrattazione collettiva, per eliminare definitivamente i contratti pirata, e ...Con la solita arroganza che ha contraddistinto il suo cammino nella segreteria del Pd fino a questo momento, Elly Schlein si è presentata in Commissione Lavoro alla Camera per alzare la voce sul salar ...