Salario minimo | Mari Avs | ' introdurlo sarebbe primo provvedimento a favore lavoratori'

(Di martedì 18 luglio 2023) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "Unstabilito per legge non solo migliorerebbe la vita di milioni di famiglie, ma farebbe bene all'economia del Paese. Le imprese che aspettano il prossimo condono, che chiamano flessibilità la precarietà e competono solo sul costo del lavoro avranno problemi. Ma è meglio così. Idem per le amministrazioni pubbliche che con i loro appalti hanno responsabilità enormi sul terreno del lavoro povero". Lo scrive su Facebook Franco, deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Un altro effetto pratico dell'introduzione del- prosegue l'esponente rossoverde della commissione lavoro di Montecitorio -quello di alzare la media dei salari, lo capiscono tutti: le imprese buone e i sindacati veri continueranno a contrattare, ma ...

" Tajani dice che non serve ilperché non siamo in Unione Sovietica Ha detto proprio tecnicamente una imbecillità. Sorprende che un ministro degli Esteri non conosca fatti fondamentali, tipo che il...La Germania ha appena aggiornato il suo, mantenendolo intorno al 60 per cento del reddito mediano come suggerito dalla teoria economica. Nonostante la copertura dei contratti collettivi, ununiversale avrebbe ...Ed è questa - sempre questa, ma al contrario - la ragione per cui da sinistra si gioca a un aumento continuo della posta sui temi del lavoro () e dei diritti sociali. Salvini che ...

Lo ha detto oggi Elly Schlein mentre maggioranza e opposizione si scontrano in commissione Lavoro sul salario minimo. A Montecitorio, l’opposizione ha fatto saltare il voto sull’emendamento presentato ...Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Un salario minimo stabilito per legge non solo migliorerebbe la vita di milioni di famiglie, ma farebbe bene all’economia del Paese. Le imprese che aspettano il prossimo c ...