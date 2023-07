Salario minimo | Mahmoud Pd | ' sfruttare i lavoratori non riguarda anche politica'

(Di martedì 18 luglio 2023) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "Essere contrari alè voltarsi dall'altra parte quando tre milioni e mezzo di lavoratrici enel nostro Paese non raggiungono la soglia di dignità del lavoro. Essere 'pagati 5 euro lordi all'ora e minacciati di trasferimenti', come riporta il pm nel caso Mondialpol, nonsolo la magistratura, ma laprima di tutto, che deve guardare ai diritti di chi lavora, ai trend di inflazione, al carovita in continua crescita. Istituire unpermetterebbe allo Stato di creare quegli anticorpi di prevenzione a forme subdole di sfruttamento, che vanno a discapito delle persone e della loro dignità". Così in una nota Marwadella segreteria nazionale del Pd.

AGI/Vista - "In Italia non serve il. Serve unricco, perché non siamo nell'Unione Sovietica in cui tutti avevano lo stesso stipendio". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ...Lo dichiara il presidente della commissione Lavoro Walter Rizzetto, Fdi, al margine della discussione della proposta sul, rispondendo a chi chiede se la maggioranza intenda ritirare l'...Uno dei tanti contratti con minimi orari ben al di sotto dei 9 euro lordi indicati dalle opposizioni in Parlamento come soglia minima per la proposta di legge sul. Secondo l'Istat, ...

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – "Visto che la proposta di salario minimo è (ovviamente) popolare e sentita da molti, la destra che fa Cerca di affossarla. Un modo osceno di affrontare la condizione delle ...