Salario minimo | la risposta di Urso ai sindacati | “Non serve | c’è la contrattazione”

(Di martedì 18 luglio 2023) Adolfo, ministro dello Imprese, interviene nel dibattito sulgarantito e spiega le ragioni del no del governo. “Non siamo in Unione Sovietica – dice – perché noi abbiamo uno strumento che si è consolidato più che in altri paesi, ed è lacollettiva con il confronto con le parti sociali che copre la gran parte dei processi produttivi e la gran parte di chi lavora in Italia”. “È uno strumento di confronto utile che passa – prosegue– dal riconoscimento dellacollettiva, dal ruolo deie delle forze produttive liberamente associate. Quindi credo che da questo occorre partire: è uno strumento che ha garantito nel nostro paese una coesione sociale. Basta guardare, in questo momento, ad altri paesi europei, ...

Ed è questa - sempre questa, ma al contrario - la ragione per cui da sinistra si gioca a un aumento continuo della posta sui temi del lavoro () e dei diritti sociali. Salvini che ...Prove di centrosinistra sul. Ma la maggioranza non indietreggia: "Voteremo l'emendamento soppressivo. I salari li alziamo con altri strumenti", dice all'Huffington Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e alle ...Roma, 18 lug. " "Stamattina sono stato in commissione lavoro alla Camera dei Deputati. All'ordine del giorno la proposta unitaria delle opposizioni sull'introduzione dela 9 euro. La maggioranza e il governo hanno presentato un emendamento soppressivo che chiude la porta ad ogni discussione e 'ammazza nella culla' un provvedimento così importante". Così ...

Claudio Durigon dice chiaramente che il governo sui 9 euro all'ora non cambierà idea. Pd-Sinistra Verdi, M5s e Azione riescono a far slittare la discussione ...Sul salario minimo, i partiti di minoranza hanno trovato una certa convergenza, non così scontata di questi tempi, e tentano di tenere alta l'attenzione, ...