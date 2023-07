Salario minimo | la maggioranza vuole sopprimere la proposta delle opposizioni Tajani | «Non siamo in Urss» Calenda | «Che imbecillità»

Leggi su open.online

(Di martedì 18 luglio 2023) Clima rovente, non solo per strada, ma anche all’interno di Montecitorio. Da questa mattina, 18 luglio, in commissione Lavoro è iniziato uno scontro sullaper introdurre, in Italia, un. Si sarebbe dovuto votare l’emendamento soppressivo presentato dalla, ma i deputatisi sono accordati per alternarsi, in una serie di interventi, affinché il voto sulla soppressione saltasse. L’obiettivo è far ritirare l’emendamento del centrodestra. Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza verdi e sinistra e Azione sono rimasti compatti per ritardare la votazione sull’emendamento. Italia Viva, invece, non ha partecipato all’operazione di ostruzionismo: «La linea per Italia Viva mi sembra di avvicinamento all’azione di governo mentre noi ...